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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Мариуполь отправились автобусы для эвакуации населения

В Мариуполь отправились автобусы для эвакуации населения

Киев • УНН

 • 111957 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В Мариуполь из Запорожья отправились автобусы для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует УНН.

Цитата

"Из Запорожья отправились автобусы для эвакуации из Мариуполя. Также гуманитарная колонна везет воду, еду, медикаменты", — написал Тимошенко.

Напомним

9 марта российские оккупанты из самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и роддом в Мариуполе.

10 марта утром россияне снова обстреляли город Мариуполь с самолетов. Было известно об одном погибшем.

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