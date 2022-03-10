В Мариуполь отправились автобусы для эвакуации населения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Мариуполь из Запорожья отправились автобусы для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует УНН.
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"Из Запорожья отправились автобусы для эвакуации из Мариуполя. Также гуманитарная колонна везет воду, еду, медикаменты", — написал Тимошенко.
Напомним
9 марта российские оккупанты из самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и роддом в Мариуполе.
10 марта утром россияне снова обстреляли город Мариуполь с самолетов. Было известно об одном погибшем.