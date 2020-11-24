"До Лозанни нам не звикати, були і там перемоги в історії УАФ": як складеться доля матчу зі Швейцарією

"До Лозанни нам не звикати, були й там перемоги в історії УАФ. А взагалі, цікавий виходить лайфхак - "як виграти матч Ліги чемпіонів або відбіркового циклу": команда приїжджає в якусь країну, де місцевий лікар (на основі хибних тестів) закриває команду на карантин і забороняє матч. Після цього команді виписують технічну поразку. Ну, чим не варіант?", - сказав він.

Відзначимо, що без урахування поєдинку у Люцерні Україна випереджає Швейцарію на три бали і в їх дуелі повинна була визначитися команда, яка б отримала пониження у класі.

До слова, переможцем квартету А4 стала Іспанія, яка розгромила вдома німців (6:0).

Як писав УНН, головний тренер національної збірної Андрій Шевченко вважає, що перегравання матчу "Швейцарія - Україна" - найращий варіант із точки зору fair-play.