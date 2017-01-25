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До Литви прибула перша група солдатів Бундесверу для посилення східного флангу НАТО

До Литви прибула перша група солдатів Бундесверу для посилення східного флангу НАТО

Київ • УНН

 • 11091 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Перші групи німецьких та бельгійських військових прибули у вівторок, 24 січня, до Литви в рамках місії з посилення східного флангу НАТО, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

17 німецьких солдатів координуватимуть прибуття і розміщення батальйону НАТО у складі 1200 військових, яким командуватиме Німеччина. Загалом до Литви до кінця лютого у кілька етапів відправлять 450 військових Бундесверу та велику кількість озброєння, зокрема танків, повідомляє інформагенція AFP. До німецьких солдатів у складі батальйону приєднаються військові з Бельгії, Нідерландів та Норвегії. Батальйон розміститься на базі "Рукла".
DW.COMЗ німецькими солдатами Литва почувається безпечніше
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Цього ж дня до Литви прибула і перша група бельгійських військових. Близько 30 прибули літаком, а ще більше сотні - кораблем до портового міста Клайпеди разом з військовою технікою, повідомляє інформагенція AP. Клайпеда розташована приблизно в 60 кілометрах від кордону з російською Калінінградською областю, де Росія розмістила свої ракетні комплекси "Іскандер".

 

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