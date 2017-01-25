В Литву прибыла первая группа солдат Бундесвера для усиления восточного фланга НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Первые группы немецких и бельгийских военных прибыли во вторник, 24 января, в Литву в рамках миссии по усилению восточного фланга НАТО, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
17 немецких солдат будут координировать прибытие и размещение батальона НАТО в составе 1200 военных, которым будет командовать Германия. В общем в Литву до конца февраля в несколько этапов отправят 450 военных Бундесвера и большое количество вооружения, в частности танков, сообщает информагентство AFP. К немецким солдатам в составе батальона присоединятся военные из Бельгии, Нидерландов и Норвегии. Батальон разместится на базе "Рукла".