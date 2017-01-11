До Конгресу США внесено законопроект про нові санкції проти Росії

“Ми були атаковані з боку Росії. Нам слід вжити заходів, що показують, що такого роду дії не залишаться без наслідків”, — заявив сенатор-демократ Бен Кардін.

За словами Б.Кардіна, додаткові санкції повинні стати відповіддю на хакерські атаки, які загрожують безпеці США, а також на дії Росії в Сирії і на Україні. Законопроект передбачає, зокрема, обмеження на в’їзд до США, а також заморожування рахунків осіб, відповідальних за проведення кібератак, зазначив сенатор. Разом з ним документ представляли сенатор-республіканець Джон Маккейн і демократ Роберт Менендес.