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До Конгресу США внесено законопроект про нові санкції проти Росії

До Конгресу США внесено законопроект про нові санкції проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Група американських сенаторів, що об'єднує представників Республіканської і Демократичної партій, внесла до Конгресу США законопроект про нові санкції проти Росії. передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Ми були атаковані з боку Росії. Нам слід вжити заходів, що показують, що такого роду дії не залишаться без наслідків”, — заявив сенатор-демократ Бен Кардін.

За словами Б.Кардіна, додаткові санкції повинні стати відповіддю на хакерські атаки, які загрожують безпеці США, а також на дії Росії в Сирії і на Україні. Законопроект передбачає, зокрема, обмеження на в’їзд до США, а також заморожування рахунків осіб, відповідальних за проведення кібератак, зазначив сенатор. Разом з ним документ представляли сенатор-республіканець Джон Маккейн і демократ Роберт Менендес.

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