В Конгресс США внесен законопроект о новых санкциях против России

"Мы были атакованы со стороны России. Нам следует принять меры, показывающие, что такого рода действия не останутся без последствий", - заявил сенатор-демократ Бен Кардин.

По словам Б.Кардина, дополнительные санкции должны стать ответом на хакерские атаки, которые угрожают безопасности США, а также на действия России в Сирии и на Украине. Законопроект предусматривает, в частности, ограничения на въезд в США, а также замораживание счетов лиц, ответственных за проведение кибератак, отметил сенатор. Вместе с ним документ представляли сенатор-республиканец Джон Маккейн и демократ Роберт Менендес.