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До Києва прибув глава МЗС Італії: він вже зустрівся із Зеленським

Київ • УНН

 • 128790 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. До Києва прибув міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. Він вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.  Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram глави держави.

До Києва прибув глава МЗС Італії: він вже зустрівся із Зеленським

Цитата

"Італія стала однією з провідних держав, які підтримали Україну, наше суспільство, вимушено переміщених людей. Дякую міністру закордонних справ Луїджі Ді Майо за візит. А також уряду Італійської Республіки, особисто прем’єр-міністру Маріо Драґі, всьому італійському суспільству за підтримку незалежності й суверенітету України. Для нас це дуже важливо й цінно", – написав Зеленський.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що країни Європейського Союзу мають обмежити ціни на російський газ.

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