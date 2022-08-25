До Києва прибув глава МЗС Італії: він вже зустрівся із Зеленським

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"Італія стала однією з провідних держав, які підтримали Україну, наше суспільство, вимушено переміщених людей. Дякую міністру закордонних справ Луїджі Ді Майо за візит. А також уряду Італійської Республіки, особисто прем’єр-міністру Маріо Драґі, всьому італійському суспільству за підтримку незалежності й суверенітету України. Для нас це дуже важливо й цінно", – написав Зеленський.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що країни Європейського Союзу мають обмежити ціни на російський газ.