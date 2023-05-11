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До Києва з візитом прибула єврокомісар з внутрішніх справ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. До Києва з робочим візитом прибула єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоганссон, інформує УНН з посиланням на її сторінку в Twitter.

Цитата

"Сьогодні у Києві будемо обговорювати нашу спільну безпеку", - написала Йоганссон.

Деталі

Єврокомісар відзначила "чудові результати" роботи міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, і повідомила, що вони обговорюватимуть співпрацю правоохоронців, "успішну роботу" із запобігання контрабанді зброї, розслідування воєнних злочинів та підтримку Європейського Союзу щодо розмінування територій, де велися бойові дії.

Нагадаємо

Перший віцепрем'єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україна системно шукає за кордоном техніку, що пришвидшить гуманітарне розмінування території.

 

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