В Киев с визитом прибыла еврокомиссар по внутренним делам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Киев с рабочим визитом прибыла еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, информирует УНН со ссылкой на ее страницу в Twitter.
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"Сегодня в Киеве будем обсуждать нашу общую безопасность", - написала Йоханссон.
Детали
Еврокомиссар отметила "замечательные результаты" работы министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, и сообщила, что они будут обсуждать сотрудничество правоохранителей, "успешную работу" по предотвращению контрабанды оружия, расследование военных преступлений и поддержку Европейского Союза по разминированию территорий, где велись боевые действия.
Напомним
Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина системно ищет за рубежом технику, которая ускорит гуманитарное разминирование территории.