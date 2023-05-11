В Киев с визитом прибыла еврокомиссар по внутренним делам

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"Сегодня в Киеве будем обсуждать нашу общую безопасность", - написала Йоханссон.

Детали

Еврокомиссар отметила "замечательные результаты" работы министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, и сообщила, что они будут обсуждать сотрудничество правоохранителей, "успешную работу" по предотвращению контрабанды оружия, расследование военных преступлений и поддержку Европейского Союза по разминированию территорий, где велись боевые действия.

Напомним

Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина системно ищет за рубежом технику, которая ускорит гуманитарное разминирование территории.