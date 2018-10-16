До Києва із Запоріжжя приїхав сенсаційний 300-й мільйонер “Лото-Забава”

“Коли дізналася, що я — мільйонер, була дуже щаслива. Але, якщо чесно, то спочатку не повірила. Я знала, що люди виграють, що це можливо, але ніколи не могла подумати, що таке може трапитися зі мною. Надзвичайно вдячна долі за те, що вона подарувала мені таку можливість, такий шанс”, — розповіла Білодід.

Переможниця зізналася, що перший білет “Лото-Забава” купила 7 років тому.

“Перші роки грала регулярно, майже кожен розіграш купувала лотерейні білети, але жодного разу ніколи нічого не вигравала. Віра вже пропала. А потім життя взяло своє — побут, дитина, і якось "Лото-Забава" відійшла на другий план.

Але у цьому році було внутрішнє передчуття — потрібно придбати квиток. Я прислухалася до себе, купила лише один лотерейний квиток і, як виявилося, він був виграшним. Але вдвічі приємніше, що я не лише виграла мільйон, але й стала 300-м ювілейним мільйонером "Лото-Забава", — згадує Білодід.

Примітно, що раніше друзі переможниці не грали у лотерею. Але із виграшем Білодід все змінилося.

"На сьогоднішній тираж всі мої колеги, всі мої друзі купили квитки“, — розповіла вона.

"Лото-Забава“ стала для подружжя із Запоріжжя сімейною грою. Невдовзі вони будуть грати у лотерею у новій квартирі.

"На сімейних зборах ми вирішили придбати квартиру“, — резюмувала Білодід.

Додамо, що 300-го мільйонера “Лото-Забава” вітали по-особливому.

“Уперше ведучі "Лото-Забава" приїхали до мільйонера аби запросити до студії. Ми були дуже здивовані, це був справжній сюрприз, несподіванка. Ведучі виявилися дуже привітними, дуже простими і хорошими людьми, ми гарно поспілкувалися, наче знали один одного не один рік”, — розповіла 300-й мільйонер “Лото-Забава”.

До речі, у той же день, коли подружжя Білодід отримало у студії свій чек на мільйон гривень, в Україні з’явився ще один — вже 306-й мільйонер “Лото-Забава”.