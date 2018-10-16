В Киев из Запорожья приехал сенсационный 300-й миллионер "Лото-Забава"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Студию "Лото-Забава" 14 октября этого года посетил юбилейный миллионер украинской лотереи "Лото-Забава". Жительница города Запорожье Екатерина Билодид, которая 12 августа этого года выиграла 1 млн грн, стала 300-м миллионером в истории этой лотереи. Уже в студии, в которой посетила вместе со своим мужем Дмитрием, она рассказала свою историю выигрыша, передает УНН.
“Когда узнала, что я — миллионер, была очень счастлива. Но, если честно, то сначала не поверила. Я знала, что люди выигрывают, что это возможно, но никогда не могла подумать, что такое может случиться со мной. Очень благодарна судьбе за то, что она подарила мне такую возможность, такой шанс”, — рассказала Билодид.
Победительница призналась, что первый билет “Лото-Забава” купила 7 лет назад.
“Первые годы играла регулярно, почти каждый розыгрыш покупала лотерейные билеты, но ни разу никогда ничего не выигрывала. Вера уже пропала. А потом жизнь взяла свое — быт, ребенок, и “Лото-Забава” отошла на второй план.
Но в этом году было внутреннее предчувствие — нужно приобрести билет. Я прислушивалась к себе, купила только один лотерейный билет и, как оказалось, он был выигрышным. Но вдвойне приятно, что я не только выиграла миллион, но и стала 300-м юбилейным миллионером “Лото-Забава”, — вспоминает Билодид.
Примечательно, что ранее друзья победительницы не играли в лотерею. Но с выигрышем Билодид все изменилось.
“На сегодняшний тираж все мои коллеги, все мои друзья купили билеты”, — рассказала она.
“Лото-Забава” стала для супругов из Запорожья семейной игрой. Вскоре они будут играть в лотерею в новой квартире.
“На семейных сборах мы решили приобрести квартиру”, — резюмировала Билодид.
Добавим, что 300-го миллионера “Лото-Забава” приветствовали по-особенному.
“Впервые ведущие „Лото-Забава“ приехали к миллионеру чтобы пригласить в студию. Мы были очень удивлены, это был настоящий сюрприз, неожиданность. Ведущие оказались очень приветливыми, очень простыми и хорошими людьми, мы хорошо пообщались, как будто знали друг друга не один год”, - рассказала 300-й миллионер “Лото-Забава”.
Кстати, в тот же день, когда супруги Билодид получило в студии свой чек на миллион гривен, в Украине появился еще один — уже 306-й миллионер “Лото-Забава”.