В Киев из Запорожья приехал сенсационный 300-й миллионер "Лото-Забава"

“Когда узнала, что я — миллионер, была очень счастлива. Но, если честно, то сначала не поверила. Я знала, что люди выигрывают, что это возможно, но никогда не могла подумать, что такое может случиться со мной. Очень благодарна судьбе за то, что она подарила мне такую ​​возможность, такой шанс”, — рассказала Билодид.

Победительница призналась, что первый билет “Лото-Забава” купила 7 лет назад.

“Первые годы играла регулярно, почти каждый розыгрыш покупала лотерейные билеты, но ни разу никогда ничего не выигрывала. Вера уже пропала. А потом жизнь взяла свое — быт, ребенок, и “Лото-Забава” отошла на второй план.

Но в этом году было внутреннее предчувствие — нужно приобрести билет. Я прислушивалась к себе, купила только один лотерейный билет и, как оказалось, он был выигрышным. Но вдвойне приятно, что я не только выиграла миллион, но и стала 300-м юбилейным миллионером “Лото-Забава”, — вспоминает Билодид.

Примечательно, что ранее друзья победительницы не играли в лотерею. Но с выигрышем Билодид все изменилось.

“На сегодняшний тираж все мои коллеги, все мои друзья купили билеты”, — рассказала она.

“Лото-Забава” стала для супругов из Запорожья семейной игрой. Вскоре они будут играть в лотерею в новой квартире.

“На семейных сборах мы решили приобрести квартиру”, — резюмировала Билодид.

Добавим, что 300-го миллионера “Лото-Забава” приветствовали по-особенному.

“Впервые ведущие „Лото-Забава“ приехали к миллионеру чтобы пригласить в студию. Мы были очень удивлены, это был настоящий сюрприз, неожиданность. Ведущие оказались очень приветливыми, очень простыми и хорошими людьми, мы хорошо пообщались, как будто знали друг друга не один год”, - рассказала 300-й миллионер “Лото-Забава”.

Кстати, в тот же день, когда супруги Билодид получило в студии свой чек на миллион гривен, в Украине появился еще один — уже 306-й миллионер “Лото-Забава”.