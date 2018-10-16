В Киев из Запорожья приехал сенсационный 300-й миллионер "Лото-Забава"

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 52350 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114719 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122728 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162143 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150773 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139513 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129909 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176968 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118243 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141768 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

9 марта, 06:30 • 53753 просмотра
Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

9 марта, 07:14 • 38525 просмотра
В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

9 марта, 07:29 • 42028 просмотра
В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

9 марта, 08:40 • 30691 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

12:17 • 36655 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 141564 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 176965 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 185335 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 195991 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 253248 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 162142 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 106106 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110451 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112450 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111786 просмотра
Актуальное
В Киев из Запорожья приехал сенсационный 300-й миллионер "Лото-Забава"

В Киев из Запорожья приехал сенсационный 300-й миллионер "Лото-Забава"

Киев  •  УНН

 • 23536 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Студию "Лото-Забава" 14 октября этого года посетил юбилейный миллионер украинской лотереи "Лото-Забава". Жительница города Запорожье Екатерина Билодид, которая 12 августа этого года выиграла 1 млн грн, стала 300-м миллионером в истории этой лотереи. Уже в студии, в которой посетила вместе со своим мужем Дмитрием, она рассказала свою историю выигрыша, передает УНН.

“Когда узнала, что я — миллионер, была очень счастлива. Но, если честно, то сначала не поверила. Я знала, что люди выигрывают, что это возможно, но никогда не могла подумать, что такое может случиться со мной. Очень благодарна судьбе за то, что она подарила мне такую ​​возможность, такой шанс”, — рассказала Билодид.

Победительница призналась, что первый билет “Лото-Забава” купила 7 лет назад.

“Первые годы играла регулярно, почти каждый розыгрыш покупала лотерейные билеты, но ни разу никогда ничего не выигрывала. Вера уже пропала. А потом жизнь взяла свое — быт, ребенок, и “Лото-Забава” отошла на второй план.

Но в этом году было внутреннее предчувствие — нужно приобрести билет. Я прислушивалась к себе, купила только один лотерейный билет и, как оказалось, он был выигрышным. Но вдвойне приятно, что я не только выиграла миллион, но и стала 300-м юбилейным миллионером “Лото-Забава”, — вспоминает Билодид.

Примечательно, что ранее друзья победительницы не играли в лотерею. Но с выигрышем Билодид все изменилось.

“На сегодняшний тираж все мои коллеги, все мои друзья купили билеты”, — рассказала она.

“Лото-Забава” стала для супругов из Запорожья семейной игрой. Вскоре они будут играть в лотерею в новой квартире.

“На семейных сборах мы решили приобрести квартиру”, — резюмировала Билодид.

Добавим, что 300-го миллионера “Лото-Забава” приветствовали по-особенному.

“Впервые ведущие „Лото-Забава“ приехали к миллионеру чтобы пригласить в студию. Мы были очень удивлены, это был настоящий сюрприз, неожиданность. Ведущие оказались очень приветливыми, очень простыми и хорошими людьми, мы хорошо пообщались, как будто знали друг друга не один год”, - рассказала 300-й миллионер “Лото-Забава”.

Кстати, в тот же день, когда супруги Билодид получило в студии свой чек на миллион гривен, в Украине появился еще один — уже 306-й миллионер “Лото-Забава”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы