До кінця тижня на Київщині утримається найвищий рівень пожежонебезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні у деяких регіонах України, зокрема і в Київській області, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомив прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"23 серпня у східних, південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Рівненській та Тернопільської областей утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, в решті областей України переважатиме високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
А у Київській області у період 23-26 серпня у східних, північних районах, також в районі Фастова, Миронівки, 23-26 серпня і в районі Борисполя очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, у Херсонській області сталася пожежа сухостою та очерету на площі близько 5 га.