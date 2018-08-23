До конца недели в Киевской области сохранится наивысший уровень пожароопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня в некоторых регионых Украины, в частности в Киевской области, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"23 августа во восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Ровенской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, в остальных областях Украины будет преобладать высокий (4 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
А в Киевской области в период 23-26 августа в восточных, северных районах, также в районе Фастова, Мироновки, 23-26 августа и в районе Борисполя ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
Напомним, в Херсонской области произошел пожар сухостоя и тростника на площади около 5 га.