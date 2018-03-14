До кінця тижня киянам прогнозують сніг і морози

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У зв'язку з активним циклоном 17 березня у столиці очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА. 

Так, у суботу 17 березня вночі очікується сильний сніг, вдень помірний сніг (утворення снігового покриву 8-15 см), пориви північно-східного вітру 15-18 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця, зниження температури вночі та вдень до 3-8° морозу.

Напередодні, 16 березня, буде хмарно з проясненнями, вдень невеликий мокрий сніг, температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу, вітер східний, 7-10 м/с.

У неділю, 18 березня, за прогнозом синоптиків, очікується сніг, температура вночі 9-11°, вдень 6-8° морозу. В понеділок, 19 березня – без опадів, температура вночі 11-13°, вдень 3-5° морозу.

Нагадаємо, синоптики попередили про морози та хуртовини по всій території України.

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