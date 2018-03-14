К концу недели киевлянам прогнозируют снег и морозы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В связи с активным циклоном 17 марта в столице ожидается осложнение погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, в субботу 17 марта ночью ожидается сильный снег, днем умеренный снег (образование снежного покрова 8-15 см), порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица, снижение температуры ночью и днем до 3 8° мороза.
Накануне, 16 марта, будет облачно с прояснениями, днем небольшой мокрый снег, температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза, ветер восточный, 7-10 м/с.
В воскресенье, 18 марта, по прогнозу синоптиков, ожидается снег, температура ночью 9-11°, днем 6-8° мороза. В понедельник, 19 марта - без осадков, температура ночью 11-13°, днем 3-5° мороза.
Напомним, синоптики предупредили о морозах и метели по всей территории Украины.