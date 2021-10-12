До кінця року в Україні планують розгорнути військову дорадчо-тренувальну місію ЄС - Міноборони

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“Робимо усе необхідне, щоб вже до кінця поточного року військова дорадчо-тренувальна місія з площини напрацювання юридичної бази перейшла у стан практичної реалізації на користь як Україні, так і ЄС”, — повідомив Таран.

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За його словами, планується залучення 30 постійних радників від ЄС. Очікується, що завдяки активній участі європейських колег та за результатами інституційного аудиту, у Збройних Силах України буде створено багаторівневу систему військової освіти, введено якісне дистанційне навчання. Трансформації мають зазнати адміністративні та управлінські процеси, а також організаційно-штатні структури військових навчальних закладів. А навчально-матеріальна база удосконалюватиметься з урахуванням вимог європейської освіти.

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“Реалізація такого проєкту дозволить залучити кращі практики і допомогу у процесі реформування системи військової освіти Збройних Сил України, що притаманні державам-членам Європейського Союзу. У нашому порядку денному дуже чіткі ініціативи, і ті сигнали, які ми подаємо колегам з ЄС, досить позитивно сприймаються. І кроки, які Міноборони робить в ході оборонної реформи, є інструментом зближення з ЄС”, — зазначив Таран.

Нагадаємо

Сьогодні у Києві відбувся 23-й Саміт Україна — Європейський Союз. За його підсумками Президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн схвалили спільну заяву, яку оприлюднив Офіс Глави держави.