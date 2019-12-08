До кінця року треба виправити ситуацію з технічним забезпеченням ДСНС – Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що доручив Міністерству внутрішніх справ України протягом місяця надати план вдосконалення системи технічного забезпечення ДСНС, щоб виправити ситуацію до кінця року. Про це він заявив під час брифінгу в Одесі щодо пожежі в коледжі, передає кореспондент УНН.
"Доручив МВС протягом місяця дати чіткий плану вдосконалення цієї системи (технічне забезпечення ДСНС – ред.). Це означає, що нам треба подивитися де в нас найслабші місця і до кінця року максимально виправити цю ситуацію", - зазначив Гончарук.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.
Пізніше у ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі - пошкоджений подовжувач. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал.
Президент України Володимир Зеленський оголосив сьогодні, 8 грудня, днем національного трауру за загиблими в Одесі через пожежу, що сталась в будівлі Одеського коледжу.