До кінця року фермери можуть використати ще 3 млрд грн дотацій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. З початку року вітчизняний агросектор використав лише 48% коштів, передбачених державним бюджетом на держпідтримку АПК. Про це свідчать дані Мінагрополітики станом на 14 листопада, передає УНН.
Так, на 2019 рік із загального фонду бюджету на держпідтримку АПК виділили 5,909 млрд грн. Поки що українські фермери витратили лише 2,8 млрд грн.
Зокрема, на дотації за програмою підтримки тваринництва спрямували трохи більше ніж 1,6 млрд грн (із запланованих 3,5 млрд грн), за програмою підтримки сільгоспвиробників - 640,2 млн грн (із 881,8 млн грн), за програмою підтримки фермерства — 230,4 млн грн (із 800 млн грн), за програмою підтримки розвитку хмелярства – 119,7 млн грн (із 400 млн грн), за програмою надання кредитів фермерським господарствам – 140 млн грн (із 200 млн грн), за програмою фінпідтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів – 103,9 млн грн (із 127 млн грн).
Нагадаємо, інвестиції у сектор АПК почали зростати у 2017-2018 роках, коли уряд та Верховна Рада запровадили за рекомендацією МВФ систему держпідтримки фермерів (дотації).
Найбільше коштів у 2018 році вкладали аграрії у вирощування однорічних і дворічних культур (52,5 млрд грн), а також тваринництво (9,4 млрд грн).
Так, у минулому році інфраструктуру АПК за програмами держпідтримки оновили 15 підприємств: "Прогрес", "Вінницька птахофабрика" (МХП), "Генетик-Інвест", "Урманське", "Аграрна компанія 2004", МВК "Катеринославський", ВК "Дніпровський", СФГ "Мрія", ТОВ "ДФУ Агро", ФГ "Персей Агро", ТОВ "Селекційний центр свинарства", ФГ "Агротрейд 2006", ТОВ "Марлен КД", ТОВ "Агро Рось", ТОВ "Кищенці".
Найбільше інвестував "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Його "Вінницька птахофабрика" витратила 2 млрд грн на будівництво нових тваринницьких комплексів.