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До конца года фермеры могут использовать еще 3 млрд грн дотаций

До конца года фермеры могут использовать еще 3 млрд грн дотаций

Киев  •  УНН

 • 27858 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. С начала года отечественный агросектор использовал только 48% средств, предусмотренных государственным бюджетом на господдержку АПК. Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики по состоянию на 14 ноября, передает УНН.

Так, на 2019 года из общего фонда бюджета на господдержку АПК выделили 5,909 млрд грн. Пока украинские фермеры потратили только 2,8 млрд грн.

В частности, на дотации по программе поддержки животноводства направили чуть более 1,6 млрд грн (из запланированных 3,5 млрд грн), по программе поддержки сельхозпроизводителей - 640,2 млн грн (из 881,8 млн грн), по программе поддержки фермерства - 230,4 млн грн (из 800 млн грн), по программе поддержки развития хмелеводства - 119,7 млн грн (из 400 млн грн), по программе предоставления кредитов фермерским хозяйствам - 140 млн грн (из 200 млн грн), по программе финподдержки мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов - 103,9 млн грн (из 127 млн грн).

Напомним, инвестиции в сектор АПК начали расти в 2017-2018 годах, когда правительство и Верховная Рада ввели по рекомендации МВФ систему господдержки фермеров (дотации).

Больше всего средств в 2018 году вкладывали аграрии в выращивание однолетних и двухлетних культур (52,5 млрд грн), а также животноводство (9,4 млрд грн).

Так, в прошлом году инфраструктуру АПК по программам господдержки обновили 15 предприятий: "Прогресс", "Винницкая птицефабрика" (МХП), "Генетик-Инвест", "Урманское", "Аграрная компания 2004", МПК "Екатеринославский", ВК "Днепровский", КФХ "Мечта", ООО "ГФУ Агро", ФХ "Персей Агро", ООО "Селекционный центр свиноводства", ФХ "Агротрейд 2006", ООО "Марлен КД", ООО "Агро Рось", ООО "Кищенцы".

Больше всех инвестировал "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Его "Винницкая птицефабрика" потратила 2 млрд грн на строительство новых животноводческих комплексов.

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