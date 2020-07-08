До кінця карантину навчання буде дистанційним - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Департамент освіти КМДА надав рекомендації всім навчальним закладам у столиці підготувати плани та розробити форму дистанційного навчання, оскільки відновлення навчального процесу в звичайному режимі можливо на четвертому етапі виходу з карантину, до якого більшість регіонів не готові. Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Планом виходу з карантину, який зробив уряд, відновлення навчального процесу в звичайному режимі можливо на четвертому етапі виходу з карантину. До якого, на жаль, більшість регіонів країни не готові. Через високий рівень захворюваності. Тому, зважаючи на рекомендації уряду, можу сказати одне: до кінця карантину навчання буде дистанційним. Виходячи з цього, департамент освіти КМДА надав рекомендації всім навчальним закладам підготувати плани та розробити форму дистанційного навчання. Таким чином, кожна школа має можливість адаптувати програму до технічних можливостей учнів і вчителів”, - сказав Віталій Кличко.
Він зазначив, що місто робить все, щоб 1 вересня, за сприятливої епідеміологічної ситуації, розпочати навчальний процес у школах.
“Хочу зазначити, що ми вже виділили майже 4 млрд грн на підготовку навчальних закладів. Найбільше коштів, близько 2 мільярдів, спрямували в ремонти закладів освіти та на загальноміські програми”, - додав Віталій Кличко.
За його словами, цього року відкриють 7 оновлених закладів освіти, зокрема - 3 дитячих садки та 2 – після повної реконструкції. Також планують завершити і масштабні реконструкції з добудовами у 2 школах.
“1 липня у школах завершився прийом документів для перших класів. Майже 99% родин вже визначились з місцем навчання своєї дитини. Третина з них - скористувалась гарантованим правом першочергового зарахування. Після першого етапу заохочення у кожній третій школі міста Києва залишилися вільні місця. Загалом понад 3 тис.”, - додав Віталій Кличко.
Нагадаємо, Шмигаль не виключає дистанційного навчання з вересня.