До кінця доби у Києві пориви вітру 15-18 м/с
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 липня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це попередили в Українському Гідрометцентрі, з посиланням на прес-службу КМДА передає УНН.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Як повідомляв УНН, у результаті негоди з проливним дощем, який обрушився на столицю 25 липня, у низці районів пошкоджено, зокрема, автомобілі та будинки поваленими деревами та білбордом, які вже у переважній більшості випадків поприбирали. Крім того, із затоплених будівель і підземних переходів відкачано 3402 куб. м води.