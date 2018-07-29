До конца суток в Киеве порывы ветра 15-18 м/с
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В ближайший час и до конца суток 29 июля в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, со ссылкой на пресс-службу КГГА передает УНН.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Как сообщал УНН, в результате непогоды с проливным дождем, который обрушился на столицу 25 июля, в ряде районов повреждены, в частности, автомобили и дома поваленными деревьями и билбордом, уже в подавляющем большинстве случаев убрали. Кроме того, из затопленных зданий и подземных переходов откачан 3402 куб. м воды.