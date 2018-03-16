До кінця березня Мінфін виділить мільярд гривень гарантій для вугільної галузі – Насалик
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. До кінця березня Міністерство фінансів України пообіцяло, що виділить мільярд гривень гарантій для вугільної галузі. Про це під час виступу в парламенті заявив міністр енергетики Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
“До кінця березня Мінфін пообіцяв, що виділить мільярд гарантії для вугільної галузі. Позиція друга — вугільна галузь мінімум 70% (від продажу — ред.) продукції буде відправляти на заробітну плату. Позиція третя — якщо цей мільярд буде використано ефективно, у держави найдуться кошти, щоб модернізувати інші шахти. Більше того, якщо програма реформування вугільної галузі буде виконана, Україна не буде потребувати імпортного вугілля”, — заявив І.Насалик.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман доручив І.Насалику забезпечити Україну власним вугіллям.