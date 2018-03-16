До кінця березня Мінфін виділить мільярд гривень гарантій для вугільної галузі – Насалик

“До кінця березня Мінфін пообіцяв, що виділить мільярд гарантії для вугільної галузі. Позиція друга — вугільна галузь мінімум 70% (від продажу — ред.) продукції буде відправляти на заробітну плату. Позиція третя — якщо цей мільярд буде використано ефективно, у держави найдуться кошти, щоб модернізувати інші шахти. Більше того, якщо програма реформування вугільної галузі буде виконана, Україна не буде потребувати імпортного вугілля”, — заявив І.Насалик.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман доручив І.Насалику забезпечити Україну власним вугіллям.