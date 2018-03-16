До конца марта Минфин выделит миллиард гривен гарантий для угольной отрасли - Насалик
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. До конца марта Министерство финансов Украины пообещало, что выделит миллиард гривен гарантий для угольной отрасли. Об этом во время выступления в парламенте заявил министр энергетики Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.
"До конца марта Минфин пообещал, что выделит миллиард гарантии для угольной отрасли. Позиция вторая - угольная отрасль минимум 70% (от продаж - ред.) продукции будет отправляться на заработную плату. Позиция третья - если этот миллиард будет использован эффективно, у государства найдутся средства, чтобы модернизировать другие шахты. Более того, если программа реформирования угольной отрасли будет выполнена, Украина не будет нуждаться в импортном угле", - заявил И.Насалик.
Как сообщал УНН, В.Гройсман поручил И.Насалику обеспечить Украину собственным углем.