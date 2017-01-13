До кінця 2017 року до проекту інклюзивної освіти долучаться ще 2-3 області – М.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. До кінця 2017 року до проекту інклюзивної освіти долучаться ще 2-3 області. Про це повідомила журналістам дружина Президента України Марина Порошенко під час перебування у інклюзивній школі №168 м.Києва, передає кореспондент УНН.
“Ми вже зараз поширюємо свій проект з Запоріжської області на інші області. Буде долучено до кінця цього року ще 2-3 області, і ми побачимо вже на 1 вересня, наскільки збільшиться кількість дітей, які зможуть отримати саме інклюзивну форму освіти”, — сказала М.Порошенко.
Як повідомляв УНН, випускники з порушеннями розвитку отримають документи про освіту нового зразка.