До кінця 2017 року до проекту інклюзивної освіти долучаться ще 2-3 області – М.Порошенко

“Ми вже зараз поширюємо свій проект з Запоріжської області на інші області. Буде долучено до кінця цього року ще 2-3 області, і ми побачимо вже на 1 вересня, наскільки збільшиться кількість дітей, які зможуть отримати саме інклюзивну форму освіти”, — сказала М.Порошенко.

Як повідомляв УНН, випускники з порушеннями розвитку отримають документи про освіту нового зразка.