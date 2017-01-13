До конца 2017 года к проекту инклюзивного образования присоединятся еще 2-3 области - М.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. До конца 2017 года к проекту инклюзивного образования присоединятся еще 2-3 области. Об этом сообщила журналистам супруга Президента Украины Марина Порошенко во время пребывания в инклюзивной школе №168 г. Киева, передает корреспондент УНН.
"Мы уже сейчас распространяем свой проект из Запорожской области на другие области. Будет добавлено до конца этого года еще 2-3 области, и мы увидим уже на 1 сентября, насколько увеличится количество детей, которые смогут получить именно инклюзивную форму образования", - сказала М.Порошенко.
Как сообщал УНН, выпускники с нарушениями развития получат документы об образовании нового образца.