До конца 2017 года к проекту инклюзивного образования присоединятся еще 2-3 области - М.Порошенко

"Мы уже сейчас распространяем свой проект из Запорожской области на другие области. Будет добавлено до конца этого года еще 2-3 области, и мы увидим уже на 1 сентября, насколько увеличится количество детей, которые смогут получить именно инклюзивную форму образования", - сказала М.Порошенко.

Как сообщал УНН, выпускники с нарушениями развития получат документы об образовании нового образца.