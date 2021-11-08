До Глданської в'язниці, куди перевели Саакашвілі, привезли водомети та апарат комп'ютерної томографії

Цитата

"До Глданської в'язниці в Тбілісі тільки зараз привезли апарат комп'ютерної томографії незважаючи на те, що вже кілька тижнів влада стверджує, що лікарня Глданської в'язниці оснащена відповідним чином і готова прийняти Міхеїла Саакашвілі", — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними "Пірвелі", біля Глданської в'язниці посилюють заходи безпеки. Туди доставлені водомети і пожежні машини, мобілізується спецназ.

Новини-Грузія повідомляють, що захист Саакашвілі стверджував, що в тюремній лікарні буде імітований бунт ув'язнених, під прикриттям якого влада має намір ліквідувати експрезидента. З тим, що в лікувальному пенітенціарному закладі буде нелегко забезпечити заходи безпеки погодився і омбудсмен.

Доповнення

Експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі доставили в тюремну лікарню Глдані. Інформація підтверджена пенітенціарною службою країни.



Контекст

Саакашвілі затримали 1 жовтня в Тбілісі. Повідомлялося, що він незаконно перетнув кордон країни.

Колишній грузинський лідер голодує вже 39-й день на знак протесту, оскільки вважає себе політв'язнем.

4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав з в'язниці своїм прихильникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні.

Також зазначалося, що колишній грузинський лідер схуд на 20 кг за час голодування.

Нагадаємо також, що 20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно пред'явила звинувачення Саакашвілі у зв'язку з незаконним перетином кордону. Місцеве телебачення розповсюдило кадри, на яких політик ховається у вентиляційному відсіку вантажівки для перевезення молочних продуктів.

29 жовтня в Грузії порушили кримінальну справу за підозрою в змові з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади. Зазначалося, що окремі особи планували перекривати дороги, щоб перешкодити етапуванню Саакашвілі в іншу тюремну установу або в тюремну лікарню, тим самим створивши неконтрольовану ситуацію і хаос.

Експрезидент також заочно засуджений в Грузії у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі, у другому — до шести. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і розтрату коштів з держбюджету. Справи розглядаються в суді.