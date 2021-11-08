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К Глданской тюрьме, куда перевели Саакашвили, привезли водометы и аппарат компьютерной томографии

Киев • УНН

 • 14048 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. К Глданской тюрьме в Тбилиси, куда перевели экс-президента Грузии Михаила Саакашвили для оказания медпомощи, привезли аппарат компьютерной томографии и водометы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузию.Online.

К Глданской тюрьме, куда перевели Саакашвили, привезли водометы и аппарат компьютерной томографии

Цитата

“К Глданской тюрьме в Тбилиси только сейчас привезли аппарат компьютерной томографии несмотря на то, что уже несколько недель власти утверждают, что больница Глданской тюрьмы оснащена соответствующим образом и готова принять Михеила Саакашвили”, — говориться в сообщении.

Детали

По данным “Пирвели”, возле Глданской тюрьмы усиливают меры безопасности. Туда доставлены водометы и пожарные машины, мобилизуется спецназ.

Новости-Грузия сообщают, что защита Саакашвили утверждала, что в тюремной больнице будет имитирован бунт заключенных, под прикрытием которого власти намерены ликвидировать экс-президента. С тем, что в лечебном пенитенциарном учреждении будет нелегко обеспечить меры безопасности согласился и омбудсмен.

Дополнение

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в тюремную больницу Глдани. Информация подтверждена Пенитенциарной службой страны.

Контекст

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже 39-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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