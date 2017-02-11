До дня всіх закоханих "Коктебель" дарує знижки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. День всіх закоханих — це час сміливих зізнань, романтичних пригод та чуттєвих насолод. В очікуванні найромантичнішого свята року — Дня Святого Валентина, торгова марка “Коктебель” дарує спеціальні знижки своїм шанувальникам, передає УНН.
З акційними пропозиціями 14 лютого можна буде ознайомитися на сторінці інтернет-магазину компанії за посиланням — http://shop.medoff.ua/.
Більше того, у разі замовлення продукції в День закоханих до 12.00 год. — компанія гарантує доставку товару того ж дня.
Тож, не гайте часу дарма у пошуках подарунків. Насолоджуйтесь якісними елітними напоями від виробника, зокрема, вином та шампанським, які додадуть родзинки романтичній вечері.