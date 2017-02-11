Ко дню всех влюбленных "Коктебель" дарит скидки

С акциями 14 февраля можно будет ознакомиться на странице интернет-магазина компании по ссылке - http://shop.medoff.ua/.

Более того, в случае заказа продукции в День влюбленных до 12.00. - компания гарантирует доставку товара в тот же день.

Поэтому, не теряйте времени зря на поисках подарков. Наслаждайтесь качественными элитными напитками от производителя, в частности, вином и шампанским, которые придадут изюминку романтическому ужину.