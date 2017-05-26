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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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До Дня Києва залізниця призначила курсування ретро–поїзда

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У неділю, 28 травня, до Дня Києва Південно-Західна залізниця призначила курсування ретро — поїзда, передає УНН з посиланням на прес-службу ПАТ “Укрзалізниця”.

До Дня Києва залізниця призначила курсування ретро–поїзда

Зазначають, що ретро—поїзд відправлятиметься з першої платформи Київського залізничного вокзалу о 13 год. 49 хв. Тривалість оглядової екскурсії 2 год. 30 хв.

Повідомляють, що у складі ретро-поїзда три вагони, один з них — вагон-ресторан, послуги якого доступні пасажирам під час подорожі.

Крім того, по закінченню подорожі залізничним кільцем навколо міста пасажири ретро—поїзда можуть відвідати виставковий майданчик, присвячений історії залізничного рухомого складу.

У прес-службі додали, що ретро—поїзд також буде курсувати 01.06.2017 р. на День захисту дітей та 04.06.2017 р. на День Св. Трійці.

Нагадаємо, з 25 по 28 травня в Києві на Софійській площі триватимуть “Чотири дні танцю, музики та квітів”.

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