До Дня Києва залізниця призначила курсування ретро–поїзда
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У неділю, 28 травня, до Дня Києва Південно-Західна залізниця призначила курсування ретро — поїзда, передає УНН з посиланням на прес-службу ПАТ “Укрзалізниця”.
Зазначають, що ретро—поїзд відправлятиметься з першої платформи Київського залізничного вокзалу о 13 год. 49 хв. Тривалість оглядової екскурсії 2 год. 30 хв.
Повідомляють, що у складі ретро-поїзда три вагони, один з них — вагон-ресторан, послуги якого доступні пасажирам під час подорожі.
Крім того, по закінченню подорожі залізничним кільцем навколо міста пасажири ретро—поїзда можуть відвідати виставковий майданчик, присвячений історії залізничного рухомого складу.
У прес-службі додали, що ретро—поїзд також буде курсувати 01.06.2017 р. на День захисту дітей та 04.06.2017 р. на День Св. Трійці.
Нагадаємо, з 25 по 28 травня в Києві на Софійській площі триватимуть “Чотири дні танцю, музики та квітів”.