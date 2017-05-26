Ко Дню Киева железная дорога назначила курсирование ретро-поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В воскресенье, 28 мая, ко Дню Киева Юго-Западная железная дорога назначила курсирование ретро - поезда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПАО "Укрзализныця".
Отмечают, что ретро-поезд будет отправляться из первой платформы Киевского железнодорожного вокзала в 13 час. 49 мин. Продолжительность обзорной экскурсии 2 часа. 30 мин.
Сообщается, что в составе ретро-поезда три вагона, один из них — вагон-ресторан, услуги которого доступны пассажирам во время путешествия.
Кроме того, по окончании путешествия железнодорожным кольцом вокруг города пассажиры ретро-поезда могут посетить выставочную площадку, посвященную истории железнодорожного подвижного состава.
В пресс-службе добавили, что ретро-поезд также будет курсировать 01.06.2017г. в День защиты детей и 04.06.2017г. на День Св.Троицы.
Напомним, с 25 по 28 мая в Киеве на Софийской площади будут продолжаться “Четыре дня танца, музыки и цветов”.