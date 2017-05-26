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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ко Дню Киева железная дорога назначила курсирование ретро-поезда

Киев • УНН

 • 22338 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В воскресенье, 28 мая, ко Дню Киева Юго-Западная железная дорога назначила курсирование ретро - поезда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПАО "Укрзализныця".

Ко Дню Киева железная дорога назначила курсирование ретро-поезда

Отмечают, что ретро-поезд будет отправляться из первой платформы Киевского железнодорожного вокзала в 13 час. 49 мин. Продолжительность обзорной экскурсии 2 часа. 30 мин.

Сообщается, что в составе ретро-поезда три вагона, один из них — вагон-ресторан, услуги которого доступны пассажирам во время путешествия.

Кроме того, по окончании путешествия железнодорожным кольцом вокруг города пассажиры ретро-поезда могут посетить выставочную площадку, посвященную истории железнодорожного подвижного состава.

В пресс-службе добавили, что ретро-поезд также будет курсировать 01.06.2017г. в День защиты детей и 04.06.2017г. на День Св.Троицы.

Напомним, с 25 по 28 мая в Киеве на Софийской площади будут продолжаться “Четыре дня танца, музыки и цветов”.

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