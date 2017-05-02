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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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До Дніпра доставили поранених та травмованих в зоні АТО військових

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 2 травня. УНН. Вчора пізно ввечері військовим вертольотом у Дніпро евакуйовані четверо військових. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, передає УНН-Центр.

До Дніпра доставили поранених та травмованих в зоні АТО військових

Так, за її словами двох хворих доправили до військового шпиталю, одного осколковим дотичним пораненням голови — до лікарні ім.Мечникова, одного бійця з опіками 25% — в опікове відділення.

Нагадаємо, 22-23 квітня до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.Мечнікова доставили двох поранених військових. Один боєць, 23-ох років, отримав мінно-вибухову травму, поламані кістки черепа, перелом стінок лобової пазухи, гематому. Інший, 28 років, отримав поранення в голову біля Зайцеве. Бійці знаходилися у реанімації.

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