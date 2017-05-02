В Днепру доставили раненых и травмированных в зоне АТО военных
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 2 мая. УНН. Вчера поздно вечером военным вертолетом в Днепр эвакуированы четверо военных. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает УНН-Центр.
Так, по ее словам двух больных доставили в военный госпиталь, одного с осколочным касательным ранением головы - в больницу Мечникова, одного бойца с ожогами 25% - в ожоговое отделение.
Напомним, 22-23 апреля в Днепропетровскую областную клиническую больницу им.Мечникова доставили двух раненых военных. Один боец, 23-х лет, получил минно-взрывную травму, поломанные кости черепа, перелом стенок лобной пазухи, гематому. Другой, 28 лет, получил ранение в голову в Зайцево. Бойцы были госпитализированы в реанимацию.