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До дівчини, яка вийшла з плакатом в ефір телеканалу РФ, приїхали адвокати, але вона "зникла" з Останкіно

До дівчини, яка вийшла з плакатом в ефір телеканалу РФ, приїхали адвокати, але вона "зникла" з Останкіно

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Адвокат ОВД-Інфо Дмитро Захватов приїхав до ОВД "Останкінське", але в поліції йому сказали, що Марини Овсяннікової там немає, повідомив він "Можемо пояснити", передає УНН.

Деталі

Де зараз перебуває відважна дівчина, яка показала антивоєнний плакат у прямому ефірі програми "Час" на одному із російських телеканалів, правозахисникам невідомо.

Тим часом, у Facebook вже сотні постів захоплення та підтримки, користувачі соцмережі називають Овсяннікову "справжнім Героєм Росії" та "героєм журналістики".

Що передувало

Перед тим, як вийти в ефір з антивоєнним плакатом, співробітниця каналу Марина Овсяннікова зняла заяву.

Вона заявила, що те, що відбувається в Україні, — це злочин, Росія — країна-агресор, а відповідальний за агресію — Володимир Путін.

"Мій батько українець, а моя мати — росіянка, — розповіла Овсяннікова. — Ще десять поколінь наших нащадків не відмиються від ганьби цієї братовбивчої війни".

Вона закликала не боятися та виходити на мітинги.

Раніше на тому ж каналі закрилася гумористична програма через те, що її ведучий, який не підтримував війну Путіна, виїхав із Росії.

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