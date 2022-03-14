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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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К девушке, которая вышла с плакатом в эфир телеканала РФ, приехали адвокаты, но она "исчезла" из Останкино

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Адвокат ОВД-Инфо Дмитрий Захватов приехал в ОВД "Останкинское", но в полиции ему сказали, что Марины Овсянниковой там нет, сообщил он "Можем объяснить", передает УНН.

Детали

Где сейчас находится отважная девушка, которая показала антивоенный плакат в прямом эфире программы "Время" на одном из российских телеканалов, правозащитникам неизвестно.

Тем временем, в Facebook уже сотни постов восторга и поддержки, пользователи соцсети называют Овсянникову "настоящим Героем России" и "героем журналистики".

Что предшествовало

Перед тем, как выйти в эфир с антивоенным плакатом, сотрудница канала Марина Овсянникова сняла заявление.

Она заявила, что то, что происходит в Украине, — это преступление, Россия — страна-агрессор, а ответственный за агрессию — Владимир Путин.

"Мой отец украинец, а моя мать — русская, — рассказала Овсянникова. — Еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны".

Она призывала не бояться и выходить на митинги.

Ранее на том же канале закрылась юмористическая программа из-за того, что ее ведущий, не поддерживавший войну Путина, уехал из России.

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