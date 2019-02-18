До Червоної книги України занесено 43 види флори Чорнобильського заповідника
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. До Червоної книги України занесено 43 види флори Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Про це УНН розповів керівник відділу екології флори та фауни Чорнобильського заповідника Денис Вишневський.
“На території Чорнобильського заповідника виявлено 43 види флори, які занесені до Червоної книги України”, - розповів еколог.
Серед них і 37 видів судинних рослин, 2 види водоростей, 3 – мохи і один вид грибів.
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Загалом, флора заповідника складається з 1256 видів судинних рослин, 120 видів лишайників та 20 видів мохів.
Раніше УНН повідомляв, що Червона книга України налічує 75 видів фауни Чорнобильського заповідника.
Як повідомляв УНН, до Європейського червоного списку занесено 13 видів тварин із зони відчуження.