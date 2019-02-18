В Красную книгу Украины занесено 43 вида флоры Чернобыльского заповедника

"На территории Чернобыльского заповедника выявлено 43 вида флоры, занесенных в Красную книгу Украины", - рассказал эколог.



Среди них и 37 видов сосудистых растений, 2 вида водорослей, 3 - мха и один вид грибов.



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В общем, флора заповедника состоит из 1256 видов сосудистых растений, 120 видов лишайников и 20 видов мхов.



Ранее сообщал УНН, что Красная книга Украины насчитывает 75 видов фауны Чернобыльского заповедника .



Как сообщал УНН, в Европейский красный список занесено 13 видов животных из зоны отчуждения.