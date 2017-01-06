До чергувань у пунктах обігріву можуть залучити представників Червоного Хреста – П.Пантелеєв
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. За необхідності до чергувань у столичних пунктах обігріву будуть залучатися представники Червоного Хреста. Про це розповів у ексклюзивному коментарі УНН заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
“Ми тісно співпрацюємо з Червоним Хрестом, будуть долучатися відповідно працівники Червоного Хреста до роботи у пунктах обігріву”, — сказав П.Пантелеєв.
За його словами, наразі немає необхідності постійного перебування в пунктах обігріву медичних працівників.
“Попереджені служби швидкої допомоги, якщо необхідно, вони одразу ж будуть виїжджати”, — сказав П.Пантелеєв.
Крім того, ситуацію навколо пунктів, за його словами, контролює патрульна поліція.
“І якщо в місті (патрульні — ред.) будуть натрапляти на людей, які потребують допомоги, то патрульна поліція буде доставляти таких людей саме в пункти обігріву для того, щоб вони вже тут розташувалися”, — уточнив П.Пантелеєв.