К дежурствам в пунктах обогрева могут привлечь представителей Красного Креста - П.Пантелеев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. При необходимости к дежурствам в столичных пунктах обогрева будут привлекаться представители Красного Креста. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии УНН заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
"Мы тесно сотрудничаем с Красным Крестом, будут привлекаться соответственно работники Красного Креста к работе в пунктах обогрева", - сказал П.Пантелеев.
По его словам, сейчас нет необходимости постоянного пребывания в пунктах обогрева медицинских работников.
"Предупреждены службы скорой помощи, при необходимости они сразу же будут выезжать", - сказал П.Пантелеев.
Кроме того, ситуацию вокруг пунктов, по его словам, контролирует патрульная полиция.
"И если в городе (патрульные - ред.) будут наталкиваться на людей, которые нуждаются в помощи, патрульная полиция будет доставлять таких людей именно в пункты обогрева для того, чтобы они уже здесь расположились", - уточнил П.Пантелеев.