До будинку "підривника" в Харкові стягнули силовиків: побоюються більшої кількості вибухівки

“Загальна ситуація не змінилася. Чоловік досі у своєму будинку. На місце виїхало керівництво ГУНП області, міського відділу, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, КОРД та ДСНС. Введена, як ми й зазначили, спецоперація “Грім”, - повідомили правоохоронці.

Також у поліції повідомили, що наразі бачили в чоловіка лише одну гранату, але існує ймовірність, що в будинку є ще інша зброя та вибухонебезпечні предмети.

“Що у нього ще дома там є — не можу сказати. Я навіть не можу сказати, в рамках якої статті буде відкрито кримінальне провадження. У нього проводився обшук вдома, а він ось так відреагував на дії правоохоронців. Тому, що там ще є у нього й що саме шукали, ми зараз не можемо сказати”, - підсумували в поліції.

Нагадаємо, що близько 9:00 у Харкові під час обшуку чоловік, опираючись поліції, пригрозив вибухом.



