К дому "подрывника" в Харькове стянули силовиков: опасаются большего количества взрывчатки

"Общая ситуация не изменилась. Мужчина до сих пор в своем доме. На место выехало руководство ГУНП области, городского отдела, следственно-оперативная группа, взрывотехники, КОРД и ГСЧС. Введена, как мы и отметили, спецоперация "Гром", - сообщили правоохранители.

Также в полиции сообщили, что видели у мужчины только одну гранату, но существует вероятность, что в доме есть еще другое оружие и взрывоопасные предметы.

"Что у него еще дома там есть - не могу сказать. Я даже не могу сказать, в рамках какой статьи будет открыто уголовное производство. У него проводился обыск дома, а он вот так отреагировал на действия правоохранителей. Потому, что там еще у него и что именно искали, мы сейчас не можем сказать", - подытожили в полиции.

Напомним, что около 9:00 в Харькове во время обыска мужчина, сопротивляясь полиции, пригрозил взрывом.



