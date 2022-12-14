До білорусі прилетів російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. До білорусі прилетів літак дальнього радіолокаційного стеження А-50 повітряно-космічних сил рф. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram, передає УНН.
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"За інформацією "Беларускі Гаюн" до білорусі прилетів літак далекого радіолокаційного виявлення та управління: Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" з реєстраційним номером RF-93966", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що літак зайшов на посадку на аеродром у Мачулищах мінського району (білорусь) приблизно о 14:27 за київським часом.
Крім цього, моніторингова група зазначила, що цей літак А-50 пкс рф вже був помічений у білорусі у лютому 2022 року.
Зазначимо, що подібні літаки використовують для виявлення цілей та визначення точок для ракетних ударів, які передають винищувачам.
Додамо
До брестської області білорусі, що межує з Україною, перекидають 103-ю вітебську бригаду сил спеціальних операцій (ссо) збройних сил республіки білорусь.