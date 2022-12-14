В беларусь прилетел российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В беларусь прилетел самолет дальней радиолокационной обнаружения А-50 воздушно-космических сил рф. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram, передает УНН.
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"По информации группы в беларусь прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления: Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с регистрационным номером RF-93966", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что самолет зашел на посадку на аэродром в Мачулищах минского района (беларусь) примерно в 14:27 по киевскому времени.
Кроме этого, мониторинговая группа отметила, что этот самолет А-50 пкс рф уже был замечен в беларуси в феврале 2022 года.
Отметим, что подобные самолеты используют для выявления целей и определения точек для ракетных ударов, которые передают истребителям.
Добавим
В брестскую область беларуси, граничащую с Украиной, перебрасывают 103-ю витебскую бригаду сил специальных операций (ссо) вооруженных сил республики беларусь.