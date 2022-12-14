В беларусь прилетел российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50

ukru
14:57 • 38502 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 103541 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 103381 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 97292 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 79489 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 109562 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135478 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122791 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136272 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117575 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 61092 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 111049 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 127691 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 124814 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109150 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 222678 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 253327 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 192256 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 198015 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 233519 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 49413 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109150 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 116968 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 124715 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 139955 просмотра
Актуальное
В беларусь прилетел российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50

В беларусь прилетел российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50

Киев • УНН

 • 779726 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В беларусь прилетел самолет дальней радиолокационной обнаружения А-50 воздушно-космических сил рф. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram, передает УНН

Цитата

"По информации группы в беларусь прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления: Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с регистрационным номером RF-93966", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что самолет зашел на посадку на аэродром в Мачулищах минского района (беларусь) примерно в 14:27 по киевскому времени.

Кроме этого, мониторинговая группа отметила, что этот самолет А-50 пкс рф уже был замечен в беларуси в феврале 2022 года.

Отметим, что подобные самолеты используют для выявления целей и определения точек для ракетных ударов, которые передают истребителям.

Добавим

В брестскую область беларуси, граничащую с Украиной, перебрасывают 103-ю витебскую бригаду сил специальных операций (ссо) вооруженных сил республики беларусь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы