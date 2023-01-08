До білорусі прилетіли 9 російських вертольотів – моніторингова група

Деталі

Повідомляється, що наразі на аеродром «Мачулищі» почали прибувати борти ВКС рф. Так, відомо про 9 вертольотів Мі-8 і Мі-24 ВКС рф, на деяких з них помічали символ «Z».

Доповнення

Як пише моніторингова група, в період спільних навчань рф і білорусі, які були анонсовані 5 січня, авіація ВКС рф у цей період дислокуватиметься на аеродромах у Мачулищах і Барановичах. Не виключено, що можуть бути задіяні Лідський, Лунінецький і Бобруйський аеродроми.