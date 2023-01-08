В беларусь прилетели 9 российских вертолетов – мониторинговая группа
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. На аэродром “Мачулищи”, что в беларуси, прилетели 9 вертолетов российских вооруженных сил. Об этом сообщает мониторинговая группа “Беларускі Гаюн”, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что в настоящее время на аэродром «Мачулищи» начали прибывать борта ВКС РФ. Так, известно о 9-и вертолетах Ми-8 и Ми-24 вкс рф, на некоторых из них замечали символ «Z».
Дополнение
Как пишет мониторинговая группа, в период совместных учений рф и беларуси, которые были анонсированы 5 января,
авиация вкс рф в этот период будет дислоцироваться на аэродромах в Мачулищах и Барановичах. Не исключено, что могут быть задействованы Лидский, Лунинецкий и Бобруйский аэродромы.