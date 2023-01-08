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До білорусі перекинули ще один ешелон з солдатами зс рф - моніторингова група

Київ • УНН

 • 581758 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. До білорусі в ніч на 7 січня перекинули ще один ешелон із солдатами зс рф, загалом за два дні туди могли прибути до 1600 солдатів зс рф, повідомила напередодні моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram, пише УНН.

До білорусі перекинули ще один ешелон з солдатами зс рф - моніторингова група

Деталі

За повідомленням, "уночі 7 січня о 02:10 (мінський час) через станцію Смоленськ у напрямку білорусі прослідував спец. ешелон із 15-ма пасажирськими вагонами".

"До білорусі він прибув на залізничну станцію Вітебськ (Вітебська обл.), у вагонах перебував особовий склад зс рф у кількості ≈700-800 осіб", - ідеться в повідомленні.

Цей ешелон, як зазначено, у точності повторив маршрут попереднього, який, як з'ясувалося після уточнення даних, "також прибув до Вітебська вночі 6 січня і привіз приблизно 700-800 осіб".

"Таким чином за останні два дні до Вітебська могло бути перекинуто щонайменше 1400-1600 солдатів зс рф. Додатковим підтвердженням є те, що ввечері 6 січня в різних місцях міста були помічені солдати зс рф, які ходили групами по кілька людей і відвідували магазини", - зазначено в повідомленні.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що в стратегічних планах кремля – захоплення всієї території України. І білоруський напрямок може бути використано для цього. Сили оборони моніторять ситуацію на півночі і постійно оцінюють ризики. 

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