В беларусь перебросили еще один эшелон с солдатами вс рф - мониторинговая группа
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В беларусь в ночь на 7 января перебросили еще один эшелон с солдатами вс рф, в целом за два дня туда могли прибыть до 1600 солдат вс рф, сообщила накануне мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram, пишет УНН.
Детали
По сообщению, "ночью 7 января в 02:10 (минское время) через станцию Смоленск в направлении беларуси проследовал спец. эшелон с 15-ю пассажирскими вагонами".
"В беларуси он прибыл на ЖД-станцию Витебск (Витебск обл.), в вагонах находился личный состав вс рф в количестве ≈700-800 человек", - говорится в сообщении.
Этот эшелон, как указано, в точности повторил маршрут предыдущего, который, как выяснилось после уточнения данных, "также прибыл в Витебск ночью 6 января и привёз около 700-800 человек".
"Таким образом за последние два дня в Витебск могло быть переброшено минимум 1400-1600 солдат вс рф. Дополнительным подтверждением является то, что вечером 6 января в разных местах города были замечены солдаты вс рф, которые ходили группами по несколько человек и посещали магазины", - указано в сообщении.
Дополнение
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что в стратегических планах кремля – захват всей территории Украины. И белорусское направление может быть использовано для этого. Силы обороны мониторят ситуация на севере и постоянно оценивают риски.