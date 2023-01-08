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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В беларусь перебросили еще один эшелон с солдатами вс рф - мониторинговая группа

Киев • УНН

 • 581758 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В беларусь в ночь на 7 января перебросили еще один эшелон с солдатами вс рф, в целом за два дня туда могли прибыть до 1600 солдат вс рф, сообщила накануне мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram, пишет УНН.

В беларусь перебросили еще один эшелон с солдатами вс рф - мониторинговая группа

Детали

По сообщению, "ночью 7 января в 02:10 (минское время) через станцию Смоленск в направлении беларуси проследовал спец. эшелон с 15-ю пассажирскими вагонами".

"В беларуси он прибыл на ЖД-станцию Витебск (Витебск обл.), в вагонах находился личный состав вс рф в количестве ≈700-800 человек", - говорится в сообщении.

Этот эшелон, как указано, в точности повторил маршрут предыдущего, который, как выяснилось после уточнения данных, "также прибыл в Витебск ночью 6 января и привёз около 700-800 человек".

"Таким образом за последние два дня в Витебск могло быть переброшено минимум 1400-1600 солдат вс рф. Дополнительным подтверждением является то, что вечером 6 января в разных местах города были замечены солдаты вс рф, которые ходили группами по несколько человек и посещали магазины", - указано в сообщении.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что в стратегических планах кремля – захват всей территории Украины. И белорусское направление может быть использовано для этого. Силы обороны мониторят ситуация на севере и постоянно оценивают риски. 

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