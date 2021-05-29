До берегів Тринідаду і Тобаго прибило човен з 14 трупами

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“Поліція вивчає історію з виявленням 14 тіл, черепа і скелетних останків в човні, який знайшли сьогодні вранці в чотирьох милях від Белль Гарден, Тобаго”, — наголошується в повідомленні.

Деталі

Спочатку на човен натрапили рибалки. Коли вони виявили на борту мертвих, викликали поліцію. Всі тіла знаходилися в стані сильного розкладання. Їх відвезли в морг, щоб ідентифікувати загиблих і встановити причини смерті.

Агентство з надзвичайних ситуацій Тринідаду і Тобаго повідомляє, що човен був іноземний.

Нагадаємо

В першій половині травня тіла щонайменше 40 людей викинуло на берег річки Ганг на півночі Індії. Як повідомляло Бі-бі-сі, виявленні тіла були знайдені недалеко від кордону між штатами Біхар і Уттар-Прадеш.