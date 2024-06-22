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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61757 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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До 54 збільшилася кількість поранених через російські удари по Харкову - ОВА

Київ • УНН

 • 89654 перегляди

Повідомляється про 54 постраждалих у Харкові після того, як російська армія кілька разів атакувала місто, що призвело до загибелі людей і руйнувань.

До 54 збільшилася кількість поранених через російські удари по Харкову - ОВА

Зросла кількість постраждалих у Харкові. Відтак нині відомо про 54 особи. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 54

- поінформував Олег Синєгубов.

Нагадаємо

Армія ворога чотири рази вдарила по місту Харків, у результаті чого є загиблі і поранені.

Кількість поранених у Харкові після атаки рф зросла до 52 - прокуратура22.06.24, 20:56 • 25298 переглядiв

Юлія Котвицька

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