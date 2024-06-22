До 54 збільшилася кількість поранених через російські удари по Харкову - ОВА
Київ • УНН
Повідомляється про 54 постраждалих у Харкові після того, як російська армія кілька разів атакувала місто, що призвело до загибелі людей і руйнувань.
Зросла кількість постраждалих у Харкові. Відтак нині відомо про 54 особи. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 54
Нагадаємо
Армія ворога чотири рази вдарила по місту Харків, у результаті чого є загиблі і поранені.
Кількість поранених у Харкові після атаки рф зросла до 52 - прокуратура22.06.24, 20:56 • 25298 переглядiв